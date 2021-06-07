Глава Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе со своим братом

Генеральный директор Amazon Джефф Безос рассказал в инстаграме, что в следующем месяце отправится в космос вместе со своим братом. Это будет первый полет человека, запущенный его космической компанией Blue Origin.

«С тех пор как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом», — написал он.