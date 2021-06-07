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Глава Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе со своим братом

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:02

Генеральный директор Amazon Джефф Безос рассказал в инстаграме, что в следующем месяце отправится в космос вместе со своим братом. Это будет первый полет человека, запущенный его космической компанией Blue Origin.

«С тех пор как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом», — написал он.

Еще одно место в «Новом Шепарде» — так называется многоразовый космический корабль Blue Origin — продается на аукционе. Торги продлятся до 12 июня, пока максимальная ставка — 2,8 млн долларов.

Безос занимает вторую строчку рейтинга самых богатых людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивают в 186,2 млрд долларов.

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