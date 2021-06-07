Кролик, далматинцы и тачки: какие новые фильмы бьют кассовые рекорды пандемии

В начале пандемии коронавируса резко закрылись все кинотеатры. Из‑за самоизоляции люди сильно соскучились по походам в них, и премьера «Довода» Кристофера Нолана стала одним из первых глотков свежего воздуха. Фильм выручил более 363 млн долларов при бюджете в 205 млн и стал самым крупным по кассовым сборам среди картин, вышедших после начала пандемии.
Сейчас кинотеатры уже не кажутся запретным плодом, однако спрос не падает. Фильмы, дебютировавшие в мае — начале июня, побили рекорд Нолана по сборам в первые уик-энды и теперь соревнуются между собой. Рассказываем, какие проекты стали самыми кассовыми в постковидную эпоху (данные по сборам взяты у Variety).
5. «Кролик Питер-2»
Сиквел «Кролика Питера» стал единственным мультфильмом в рейтинге. При бюджете в 17 млн долларов картина собрала 45 млн, лучше всего зарекомендовав себя в Великобритании (17,5 млн).
11 июня «Кролик Питер-2» выйдет в США и Китае, 25 июня — в Японии, 30 июня — во Франции.
4. «Круэлла»
Спин-офф «101 далматинца» от режиссера Крейга Гиллеспи удачнее всего дебютировал в Китае. В первый же день проката «Круэлла» собрала в стране 1,8 млн долларов. Примерно за две недели выручка по всему миру составила 87 млн долларов, бюджет картины — 200 млн.
Фактическая сумма сборов может быть и гораздо больше. Disney выпустил фильм на своей стриминговой платформе Disney +, где его можно посмотреть за дополнительные 30 долларов. Учитывая восторг студии от кассовых сборов и начало работы над сиквелом, реальная сумма может превысить 87 млн долларов.
3. «Форсаж-9»
Бюджет новой части фильма о любителях гонок составил 200 млн долларов. Сборы уже превысили отметку в 250 млн долларов, 203 млн из которых пришлись на Китай. Только за первую неделю показов «Форсаж-9» выручил более 120 млн долларов.
Дальше сумма выручки начнет расти еще более стремительно. Сейчас картину показывают только в кинотеатрах 9 стран. Еще в 27 странах «Форсаж-9» выйдет в прокат в течение лета. В том числе в США, где ожидается, что фильм станет блокбастером.
2. «Тихое место-2»
Бюджет продолжения «Тихого места» не раскрывается, однако Variety присвоило ему вторую строчку в рейтинге. Картина вышла примерно в половине запланированных стран и собрала уже более 138 млн долларов.
Крупнейшие сборы пришлись на США (88 млн долларов), Китай (29 млн) и Австралию (6,1 млн). В будущем фильму предстоит покорить кинотеатры Японии, Бразилии, Франции, Германии и других стран.
1. «Заклятие-3: По воле дьявола»
Неожиданно для создателей «Тихого места-2» самый успешный старт оказался у хоррора «Заклятие-3: По воле дьявола». При бюджете в 39 млн долларов фильм уже выручил более 58 млн за пять дней с начала показов.
В большинстве стран фильм уже вышел, в российских кинотеатрах появится 10 июня. Параллельно его можно посмотреть по подписке на HBO Max.