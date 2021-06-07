Кролик, далматинцы и тачки: какие новые фильмы бьют кассовые рекорды пандемии

В начале пандемии коронавируса резко закрылись все кинотеатры. Из‑за самоизоляции люди сильно соскучились по походам в них, и премьера «Довода» Кристофера Нолана стала одним из первых глотков свежего воздуха. Фильм выручил более 363 млн долларов при бюджете в 205 млн и стал самым крупным по кассовым сборам среди картин, вышедших после начала пандемии.

Сейчас кинотеатры уже не кажутся запретным плодом, однако спрос не падает. Фильмы, дебютировавшие в мае — начале июня, побили рекорд Нолана по сборам в первые уик-энды и теперь соревнуются между собой. Рассказываем, какие проекты стали самыми кассовыми в постковидную эпоху (данные по сборам взяты у Variety).

5. «Кролик Питер-2»

Сиквел «Кролика Питера» стал единственным мультфильмом в рейтинге. При бюджете в 17 млн долларов картина собрала 45 млн, лучше всего зарекомендовав себя в Великобритании (17,5 млн).