Житель Подмосковья проник на территорию посольства США, чтобы остановить «вселенский заговор»

33-летний житель Подмосковья проник на территорию американского посольства в Москве, после чего был задержан. Об этом сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, при задержании гражданин вел себя неадекватно, а на вопросы отвечал сумбурно. В частности, он заявил, что «зреет вселенский заговор», а на территории диппредставительства он хотел найти «христиан, которые дадут ему денег».

Сперва мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, а после направили в психиатрическую клинику. По факту случившегося проводится проверка.