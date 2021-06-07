«Обними меня крепче, юный Тони Данца»: Кортни Кокс, Эд Ширан и Элтон Джон спели для Лизы Кудроу

Кортни Кокс продемонстрировала впечатляющий навык игры на фортепиано, приняв участие в исполнении трека Элтона Джона «Tiny Dancer» с самим артистом, Эдом Шираном и Брэнди Карлайл. Кокс подписала видео: «Один из величайших моментов в моей жизни. Это для тебя, Лиза Кудроу». В тексте песни группа изменила слова tiny dancer на Tony Danza — именно это слышалось персонажу Кудроу, Фиби Буффе, при прослушивании хита. Она думала, что Элтон Джон посвятил песню актеру из сериала «Кто здесь босс?».

В первом эпизоде третьего сезона «Друзей» Фиби утверждала, что самой романтичной песней на свете была «та, которую Элтон Джон написал для этого парня из сериала „Кто здесь босс?“». Когда Рейчел спросила, что это за песня, она запела: «Обними меня крепче, юный Тони Данца».

Кудроу не смогла не отреагировать и выложила ответный видеоролик в инстаграм. «Хорошо, Эд Ширан, Кортни Кокс, Брэнди Карлайл и Элтон Джон, это было самое захватывающее событие в моей жизни, это было так здорово!» — сказала она. На видео отреагировал и тот самый Тони Данца. «Вы сделали мой день! Для меня это большая честь!» — написал он в своем инстаграме.

В конце мая вышел спецэпизод «Друзей» в виде ток-шоу с актерами и создателями сериала. В нем звезды «Друзей» подтвердили, что больше не воссоединятся на экране.