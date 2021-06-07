В России третий день подряд выявляют более 9000 случаев COVID-19

В России выявили 9429 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 266 заражений больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 135 866. За последние сутки вылечились 6756 человек, за все время — 4 743 202. За сутки умерли 330 заболевших, за весь период — 124 117.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 173,3 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,3 млн), на втором — Индия (28,9 млн). За ними идут Бразилия (16,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).