Американский рэпер Текаши 6ix9ine выступит в Москве 31 июля, сообщает концертное агентство Sold Out. Сегодня стартует пресейл для подписчиков Sold Out, а с 8 июня билеты поступят в открытую продажу.

Год назад агентство заявило, что является эксклюзивным представителем рэпера в России, СНГ, Украине, Грузии, Балтии, ряде стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии по всем направлениям гастрольной деятельности, частным мероприятиям, спонсорским контрактам и творческим коллаборациям.

Последний раз Текаши выступал в Москве в 2018 году. Концерт запомнился нападением посетителя на рэпера во время выступления, тогда неизвестный выбежал на сцену и нанес ему удар в лицо. Когда нападавший давал показания в полиции, на вопрос, зачем он ударил артиста, он ответил: «За Чиф Кифа». Текаши и дрилл-рэпер Чиф Киф уже давно конфликтуют друг с другом.