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Ксения Собчак сказала, что Netflix купил ее фильм про скопинского маньяка

Семён Гудошников
Сегодня в 10:44

Стриминговый сервис Netflix купил права на документальный фильм Ксении Собчак про скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом телеведущая рассказала в комментариях под постом главреда Esquire Сергея Минаева в инстаграме.

«„Нетфликс“ берут наш фильм про маньяка. Который так тебя „не по-старчески“ задел. Так что поздравь», — написала она.

3 марта скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове. 22 марта Ксения Собчак взяла у него интервью. Маньяк заявил телеведущей, что готов «опять заняться» одной из своих жертв, Еленой Самохиной, и «помочь» ей зачать детей. Он добавил, что до сих пор любит вторую свою пленницу, — Екатерину Мартынову.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова скопинского маньяка. Мартынова потребовала возбудить на Мохова уголовное дело из‑за угроз, сказанных в интервью. Она также получила госзащиту.

В сентябре 2000 года мужчина похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл их в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину 3 года и 7 месяцев, используя их как секс-рабынь.

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