Коллекторы пожаловались на Милонова за слова о «нелюдях»

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на Виталия Милонова, сообщает РБК.

Коллекторы попросили проверить слова Милонова на наличие в них состава преступления по статье о возбуждении ненависти. В октябре 2020-го и июне 2021-го депутат резко высказывался в СМИ в адрес коллекторов.

В октябре прошлого года в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ депутат назвал коллекторов «нелюдями», «гаденышами» и «негодяями». «Из бандитов их выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества», — сказал Милонов.

После этих высказываний организация коллекторских агентств заказала лингвистическую и социологическую экспертизу. «В высказывании содержатся признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы», — сообщает НАПКА.

Милонов посчитал, что обращение коллекторов в СК является попыткой давления на него, чтобы помешать публично высказывать свою позицию. Депутат считает, что «институт коллекторов не имеет права на существование в том виде, в каком он сейчас есть».

2 июня этого года в эфире радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов выступил с аналогичным заявлением. «Это социально опасные животные, что‑то типа вшей», — сказал он.