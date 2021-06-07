Российские власти хотят запретить перевозку туристов грузопассажирскими рейсами

Ростуризм предупредил операторов о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на грузопассажирские рейсы, которыми туристы летают в страны, сообщение с которыми официально не восстановлено. Об этом пишет «Коммерсант».

Незадолго до этого аналогичную телеграмму опубликовала Росавиация. Ведомство заявило, что продавать туристам билеты на заграничные рейсы можно лишь «при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств».

Закрытие грузопассажирских рейсов для туристов затронет в основном путешественников на Кипре и в Тунисе. По данным источника «Коммерсанта» в туриндустрии, на Кипр летали до 3000 человек в день, а всего на острове может находиться от 14 до 42 тыс. россиян.

Он отметил, что в выходные допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировали. Другой собеседник издания считает, что поводом для решения Росавиации стали претензии туроператоров, жаловавшихся, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом».

По мнению главного редактора Avia.ru Романа Гусарова, авиакомпании продолжат перевозить туристов грузопассажирскими рейсами. «Регулятор не прописал конкретные меры или санкции, грозящие перевозчикам за выполнение фактически туристических чартеров под видом грузопассажирских рейсов», — отметил он.

Согласно решению оперштаба, сейчас у России восстановлено регулярное авиасообщение с 43 странами. В их числе Армения, Греция, Египет, Хорватия, Марокко, Сербия и Черногория.