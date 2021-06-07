перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фанаты «Гарри Поттера» уверены, что Меган Маркл и принц Гарри назвали дочь в честь книги Роулинг 17:23
В новой работе арт-сообщества «Явь» разглядели гей-пропаганду. Все из‑за поп-ита 17:21
Юристка подала в суд на Собчак за вопрос «На какую панель вы пришли?», сказанный в ее адрес на ПМЭФ 16:14
Глава Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе со своим братом 16:02
Кролик, далматинцы и тачки: какие новые фильмы бьют кассовые рекорды пандемии 15:40
Художница Эллен Шейдлин станет хедлайнером фестиваля креативных индустрий G8 15:28
«Плачу весь день и молчу»: девушка обвинила актера Глеба Калюжного в избиениях 15:04
Anadolu Agency/Getty Images Житель Подмосковья проник на территорию посольства США, чтобы остановить «вселенский заговор»
Житель Подмосковья проник на территорию посольства США, чтобы остановить «вселенский заговор» 14:06
«Обними меня крепче, юный Тони Данца»: Кортни Кокс, Эд Ширан и Элтон Джон спели для Лизы Кудроу 13:22
Полицейским разрешили останавливать автомобили с мигалками, если их пассажиров подозревают в ДТП 12:46
Текаши 6ix9ine выступит в Москве 31 июля 11:55
В России третий день подряд выявляют более 9000 случаев COVID-19 11:31
Pixabay Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу
Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу 11:20
Коллекторы пожаловались на Милонова за слова о «нелюдях» 10:58
Ксения Собчак сказала, что Netflix купил ее фильм про скопинского маньяка 10:44
Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил телепремию BAFTA 10:02
Российские власти хотят запретить перевозку туристов грузопассажирскими рейсами 9:43
Дмитрий Гудков покинул Россию из‑за уголовного преследования 9:21
Кадр из фильма «Знаешь, мама, где я был?» Умер грузинский режиссер и драматург Резо Габриадзе. Он написал сценарии к «Мимино» и «Кин-дза-дза»
Умер грузинский режиссер и драматург Резо Габриадзе. Он написал сценарии к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Вчера в 21:29
«Эстетика грустных людей»: послушайте новый сингл Mirèle Вчера в 20:41
Отключить рекламу

Российские власти хотят запретить перевозку туристов грузопассажирскими рейсами

Семён Гудошников
Сегодня в 9:43

Ростуризм предупредил операторов о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на грузопассажирские рейсы, которыми туристы летают в страны, сообщение с которыми официально не восстановлено. Об этом пишет «Коммерсант».

Незадолго до этого аналогичную телеграмму опубликовала Росавиация. Ведомство заявило, что продавать туристам билеты на заграничные рейсы можно лишь «при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств».

Закрытие грузопассажирских рейсов для туристов затронет в основном путешественников на Кипре и в Тунисе. По данным источника «Коммерсанта» в туриндустрии, на Кипр летали до 3000 человек в день, а всего на острове может находиться от 14 до 42 тыс. россиян.

Он отметил, что в выходные допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировали. Другой собеседник издания считает, что поводом для решения Росавиации стали претензии туроператоров, жаловавшихся, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом».

По мнению главного редактора Avia.ru Романа Гусарова, авиакомпании продолжат перевозить туристов грузопассажирскими рейсами. «Регулятор не прописал конкретные меры или санкции, грозящие перевозчикам за выполнение фактически туристических чартеров под видом грузопассажирских рейсов», — отметил он.

Согласно решению оперштаба, сейчас у России восстановлено регулярное авиасообщение с 43 странами. В их числе Армения, Греция, Египет, Хорватия, Марокко, Сербия и Черногория.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Росавиация
Ростуризм
Люди
Роман Гусаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить