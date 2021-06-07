Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил телепремию BAFTA

Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший международный проект». Об этом говорится на сайте награды.
«Добро пожаловать в Чечню» снят режиссером Дэвидом Фрэнсом. Фильм рассказывает об исчезновениях, похищениях, тюремных заключениях и пытках ЛГБТК+ граждан в Чеченской Республике. По сюжету группа активистов противостоит продолжающейся в республике анти-ЛГБТК-кампании и помогает эвакуировать представителей сообщества из Чечни. В целях безопасности лица героев картины были изменены с помощью нейросетей.
Ниже приведен полный список победителей телевизионной премии BAFTA 2021.
Лучший драматический сериал — «Спаси меня»
Лучший мини-сериал — «Я могу уничтожить тебя»
Лучший комедийный сериал — «Внутри девятого номера»
Лучший режиссер — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан («Alma’s Not Normal»)
Международный проект — «Добро пожаловать в Чечню»
Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескалm («Нормальные люди»)
Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд («Половое воспитание»)
Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер («Эта страна»)
Лучшая актриса второго плана — Раки Айола («Энтони»)
Лучший актер второго плана — Малачи Кирби («Голос перемен»)
Лучший телефильм — «Sitting in Limbo»