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Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил телепремию BAFTA

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:02

Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший международный проект». Об этом говорится на сайте награды.

«Добро пожаловать в Чечню» снят режиссером Дэвидом Фрэнсом. Фильм рассказывает об исчезновениях, похищениях, тюремных заключениях и пытках ЛГБТК+ граждан в Чеченской Республике. По сюжету группа активистов противостоит продолжающейся в республике анти-ЛГБТК-кампании и помогает эвакуировать представителей сообщества из Чечни. В целях безопасности лица героев картины были изменены с помощью нейросетей.

Ниже приведен полный список победителей телевизионной премии BAFTA 2021.

Лучший драматический сериал — «Спаси меня»
Лучший мини-сериал — «Я могу уничтожить тебя»
Лучший комедийный сериал — «Внутри девятого номера»
Лучший режиссер — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан («Alma’s Not Normal»)
Международный проект — «Добро пожаловать в Чечню»
Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»)
Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескалm («Нормальные люди»)
Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд («Половое воспитание»)
Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер («Эта страна»)
Лучшая актриса второго плана — Раки Айола («Энтони»)
Лучший актер второго плана — Малачи Кирби («Голос перемен»)
Лучший телефильм — «Sitting in Limbo»

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