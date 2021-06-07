Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил телепремию BAFTA

Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший международный проект». Об этом говорится на сайте награды.

«Добро пожаловать в Чечню» снят режиссером Дэвидом Фрэнсом. Фильм рассказывает об исчезновениях, похищениях, тюремных заключениях и пытках ЛГБТК+ граждан в Чеченской Республике. По сюжету группа активистов противостоит продолжающейся в республике анти-ЛГБТК-кампании и помогает эвакуировать представителей сообщества из Чечни. В целях безопасности лица героев картины были изменены с помощью нейросетей.