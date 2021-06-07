Дмитрий Гудков покинул Россию из‑за уголовного преследования

Политик Дмитрий Гудков уехал на Украину после возбуждения уголовного дела в преддверии сентябрьских парламентских выборов. Об этом оппозиционер сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, несколько близких источников из окружения Администрации президента рассказали, что если он не покинет страну, то уголовное преследование «будет продолжено вплоть до его ареста». Он считает, что «дело о подвале» было возбуждено исключительно для того, чтобы не допустить его на выборы.

«Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», — написал Гудков.

Отец оппозиционного политика Геннадий Гудков заявил, что поддерживает решение своего сына «временно покинуть страну».

Дмитрий Гудков был задержан 1 июня по обвинению в причинении имущественного ущерба. Дело было заведено из‑за долга по арендной плате за подвальное помещение в Москве. Политику грозило до 5 лет лишения свободы. 3 июня вечером его отпустили без предъявления обвинений.