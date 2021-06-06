«Севкабель-порт» и Смольный договорились создать рекреационную зону длиной 1,25 километра

Правительство Петербурга, пассажирский порт «Морской фасад», «Севкабель-порт» и группа компаний «Азимут» подписали соглашение о намерении реализовать проект «Гавань 2.0». Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума, говорится в фейсбуке «Севкабель-порта».

«Гавань 2.0» подразумевает создание единой пешеходной и рекреационной зоны вдоль линии воды протяженностью 1,25 километра. Она расширит существующий променад «Севкабель-порта» как в сторону Балтийского завода, так и в сторону «Ленэкспо».

Проект предполагает преобразование Морского вокзала в современную гостиницу и туристический центр, а также реконструкцию исторических фабрик Кожевенной линии с их приспособлением для рекреационных, культурных и деловых функций.

Площадь Морской Славы будет благоустроена, озеленена и освобождена от заборов, а «Севкабель-порт» продолжит развиваться как ключевой культурно-деловой центр города, отметили его представители.

Проект «Гавань 2.0» разрабатывался командой «Севкабель-порта» с 2020 года. В апреле 2021-го его презентовали правительству Петербурга. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей.