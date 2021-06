Кристина Риччи в сиквеле «Матрицы», Ольга Бузова в спектакле МХАТа и другие новости дня

Сотрудников ГИБДД обяжут возвращать документы с вложенными деньгами водителю. Пользоваться телефонами владельцев авто им можно будет лишь в экстренном случае.

Глава комитета Госдумы предложил отменить маткапитал для россиян с высоким доходом. В «Единой России» его не поддержали.

На Красной площади задержали мужчину, который призывал Ленина проснуться. Простоять с плакатом «Wake up we have a tsar again» пикетчику удалось лишь несколько секунд.

В Москве ограничат скорость движения на электросамокатах до 25 километров в час. В пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью потока.

Трамп потребовал от Китая 10 трлн долларов компенсации за ущерб от пандемии коронавируса. Администрацию Байдена он назвал «самой радикальной левой администрацией в истории».

Ольга Бузова получила роль в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа им. Горького. Постановка расскажет о молодости Сталина.

Аналитики «Яндекса» составили список местных слов из разных регионов России. В Пермском крае, например, кошки не мяукают, а «мяргают».

В Индии построят более комфортные «хижины для менструального изгнания» — с кроватями и туалетами. В штате Махараштра женщины до сих пор обязаны проводить пять дней в месяц в ветхих лачугах на окраине деревни.

Американскую писательницу Наоми Вульф заблокировали в твиттере. Она сравнивала коронавирус с компьютерной программой, а главного инфекциониста США — с Сатаной.

Кристина Риччи незаметно для всех снялась в сиквеле «Матрицы». Эту информацию обнаружили в пресс-релизе Warner Bros. только сейчас, хотя съемки завершились еще в прошлом году.

A$AP Rocky выпустит документальный фильм «Стокгольмский синдром» о его аресте в Швеции. Премьера состоится уже через неделю на кинофестивале Tribeca.