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В Индии построят более комфортные «хижины для менструального изгнания» — с кроватями и туалетами

Семён Гудошников
Вчера в 15:24

Благотворительная организация Kherwadi Social построит в западно-индийском штате Махараштра более комфортные хижины, куда изгоняют женщин во время менструации. Ветхие лачуги без дверей и окон сменят домами с туалетом, кроватями и солнечными батареями для электричества, пишет Би-би-си.

В Индии на протяжении сотен лет женщины во время менструации считались нечистыми. Им было запрещено участвовать в общественных и религиозных мероприятиях, ходить в храмы и даже готовить еду.

В племенах из бедных районов, таких как город Гадчироли, традиция частично сохраняется до сих пор. Девушкам по пять дней в месяц приходится жить в хижинах на окраине деревни, рядом с лесом. Пищу и еду им приносят родственницы.

Женщины села Тукум, где была построена первая современная хижина для менструального изгнания, благодарят активистов. Они отмечают, что боялись посещать разрушающуюся глиняную лачугу без окон, дверей и минимальных удобств. Чтобы постирать вещи, им приходилось проделывать путь в километр до ближайшей реки.

Новая постройка сооружена из переработанных пластиковых бутылок, наполненных песком, и имеет дверь. Раньше в хижину нередко заходили бродячие собаки, свиньи и даже заползали змеи. Несколько лет назад от укуса ядовитой змеи умерла одна из обитательниц лачуги. Всего, по рассказам местных жительниц, во время менструального изгнания погибли более двадцати их односельчанок.

Строительство одного такого дома — с восемью кроватями, туалетами и дверью — обошлось в 650 000 рупий (примерно 650 000 рублей) и заняло два с половиной месяца. За прошлый год благотворители построили четыре подобных сооружения, а в этом году собираются возвести еще шесть.

Активисты пытаются бороться с древним обычаем менструального изгнания, но верования местных жителей чрезвычайно крепки. Женщины боятся навлечь на себя месть богов, а локальные законы предписывают тем, кто нарушил обычай, устроить пир для всей деревни или заплатить штраф.

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