Умная камера «Яндекса» научилась искать стихи по предметам в кадре

Ко Дню русского языка «Яндекс» научил умную камеру в своем мобильном приложении искать стихи, когда в кадре появляется какой‑либо предмет. Подходящие по смыслу к изображению строки подбирает нейронная сеть, рассказали «Афише Daily» представители компании.
Чтобы попробовать новую функцию самому, в режиме умной камеры приложения «Яндекса» нужно выбрать раздел «Поэзия», а потом навести объектив на любую вещь. Компьютерное зрение определит предмет в кадре, а нейросеть найдет в поиске сервиса стихи с его упоминанием.
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