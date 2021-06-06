Умная камера «Яндекса» научилась искать стихи по предметам в кадре

Чтобы попробовать новую функцию самому, в режиме умной камеры приложения «Яндекса» нужно выбрать раздел «Поэзия», а потом навести объектив на любую вещь. Компьютерное зрение определит предмет в кадре, а нейросеть найдет в поиске сервиса стихи с его упоминанием.

Ко Дню русского языка «Яндекс» научил умную камеру в своем мобильном приложении искать стихи, когда в кадре появляется какой‑либо предмет. Подходящие по смыслу к изображению строки подбирает нейронная сеть, рассказали « Афише Daily » представители компании.

Сервис в реальном времени приводит стихи поэтов разных эпох и направлений — от Жуковского и Фета до Гребенщикова и Дельфина.

В честь Дня русского языка компания составила список местных слов из разных регионов России. Например, в Пермском крае кошки не мяукают, а «мяргают».