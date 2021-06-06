На кинофестивале Tribeca, который пройдет с 9 по 20 июня в Нью-Йорке, состоится премьера документального фильма «Стокгольмский синдром» рэпера A$AP Rocky.

Согласно описанию картины на сайте смотра, она расскажет об опыте музыканта, который в 2019 году оказался в стокгольмской тюрьме, а также о несправедливости шведской судебной системы. В фильме будут использованы архивные кадры и современные интервью, анимация и записи живых выступлений.

Режиссером «Стокгольмского синдрома» выступило кинообъединение The Architects, продюсерами — Мэттью Пернициаро и Майкл Шерман. В картине появятся участники движения #FreeRocky, включая Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Tyler, The Creator и A$AP Ferg.

Премьерный показ намечен на 13 июня. Когда фильм выйдет в широкий прокат, не сообщается.

A$AP Rocky был задержан в начале июля 2019 года в Стокгольме после драки с местными провокаторами. По сообщениям СМИ, двое молодых людей преследовали рэпера и двух членов его команды, не реагируя на просьбы уйти и желание музыканта мирно разрешить ситуацию.

Шведская прокуратура просила назначить рэперу шесть месяцев лишения свободы. В защиту A$AP Rocky высказалось множество известных личностей, включая президента США Дональда Трампа. Спустя месяц ареста суд решил освободить артиста, заявив, что услышал аргументы сторон.