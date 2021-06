На Красной площади задержали мужчину, который призывал Ленина проснуться

Возле Мавзолея Ленина в Москве задержали пикетчика Руслана Осипова с плакатом «Wake up we have a tsar again» («Просыпайся, у нас снова царь»), пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на супругу задержанного.

Осипов успел только развернуть плакат и простоять с ним около 10 секунд, после чего к нему подошли полицейские. Мужчину отвели в отдел полиции по району Китай-город, откуда вскоре выпустили с протоколом об участии в несогласованной публичной акции.

17 июня Осипов ожидает рассмотрение дела в Тверском районном суде Москвы, уточнил его адвокат Сергей Тельнов.