«Яндекс» изучил, какими словами жители разных регионов России называют одни и те же вещи

В «Яндексе» ко Дню русского языка изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов России. Аналитики обработали около 11 млрд словоупотреблений из статей и комментариев 6 млн пользователей «Дзена», чтобы собрать список регионального разнообразия русского языка. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
На странице с исследованием можно посмотреть, какие слова используют в каждом конкретном регионе. Авторы проекта отмечают, что некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких субъектов, зачастую соседей. Например, пучок волос в двух соседних регионах — Удмуртии и Пермском крае — называют култышкой.
Аналитики также отметили слова — региональные синонимы. Например, игру в догонялки в разных частях страны могут называть догоняшками, салками или ляпками. Стирательную резинку (ластик) — стеркой и стирашкой.
В компании обратили внимание на то, что в некоторых регионах местных слов не нашлось — это может быть связано с темами, на которые пишут пользователи, либо с небольшим числом пользователей.
Отбирать слова и выражения «Яндексу» помогали лингвисты из Института русского языка им. В.В.Виноградова.