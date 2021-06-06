«Яндекс» изучил, какими словами жители разных регионов России называют одни и те же вещи

В «Яндексе» ко Дню русского языка изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов России. Аналитики обработали около 11 млрд словоупотреблений из статей и комментариев 6 млн пользователей «Дзена», чтобы собрать список регионального разнообразия русского языка. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

На странице с исследованием можно посмотреть, какие слова используют в каждом конкретном регионе. Авторы проекта отмечают, что некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких субъектов, зачастую соседей. Например, пучок волос в двух соседних регионах — Удмуртии и Пермском крае — называют култышкой.

Аналитики также отметили слова — региональные синонимы. Например, игру в догонялки в разных частях страны могут называть догоняшками, салками или ляпками. Стирательную резинку (ластик) — стеркой и стирашкой.