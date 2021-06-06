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Американскую писательницу Наоми Вульф заблокировали в твиттере после антипрививочных постов

Семён Гудошников
Вчера в 13:00

Twitter заблокировал аккаунт американской писательницы и активистки Наоми Вульф — автора феминистских книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности». Причиной послужила серия ее постов об опасности прививок от COVID-19, пишет Би-би-си.

В одном из твитов Вульф утверждала, что вакцины — это «платформа программного обеспечения, которая поддерживает загрузки», в другом — сравнила главного советника по COVID-19 в США Энтони Фаучи с Сатаной, у которого есть 140 тыс. последователей.

Совсем недавно она написала в твиттере, что мочу и фекалии людей, получивших вакцину, необходимо отделять от общих канализационных стоков, поскольку неизвестно, как они могут повлиять на непривитых людей через питьевую воду.

Писательница также утверждала, что видела детей со свисающими челюстями и абсолютно неподвижными мышцами лица, когда они снимают маски. В одном из постов она опубликовала изображение американской порнозвезды, одетой как доктор, сопровожденное выдуманной цитатой.

Мнения пользователей относительно блокировки Вульф разделились. Одни, как профессор в области мировой системы здравоохранения Гэвин Ями, приветствовали решение соцсети. По мнению ученого, писательница «торгует ужасной, опасной ерундой против вакцины».

Другие выразили обеспокоенность, что решение Twitter ограничивает свободу слова. Журналистка Мэри Бет Пфайфер, например, сказала, что Вульф подняла «чертовски хорошие вопросы о поспешности массовой вакцинации». Ее блокировку Пфайфер назвала «неамериканским замалчиванием инакомыслия».

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