В России выявили 9163 новых случая коронавируса за сутки

В России выявили 9163 случая коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 18 заражений больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 126 437. За последние сутки вылечились 7369 человек, за все время — 4 736 446. За сутки умер 351 заболевший, за весь период — 123 787.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 172,9 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,3 млн), на втором — Индия (28,8 млн). За ними идут Бразилия (16,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).