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Трамп потребовал от Китая 10 трлн долларов компенсации за ущерб от пандемии коронавируса

Рустам Абдуллин
Вчера в 12:17

Экс-президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев штата Северная Каролина затронул тему коронавируса и заявил, что власти Китая должны выплатить США и остальным странам мира «минимум 10 трлн долларов» за ущерб от пандемии коронавируса. Он предложил странам отказаться от долговых выплат Китаю, передает Reuters.

В своем 90-минутном выступлении политик подверг критике главного инфекциониста США Энтони Фаучи за то, что тот просил американцев надевать маски для защиты от COVID-19 и скептически относился к теории лабораторного происхождения вируса.

Кроме того, Трамп назвал администрацию Джо Байдена «самой радикальной левой администрацией в истории» и обвинил президента в поддержке строительства газопровода «Северный поток-2». Республиканец недоволен тем, что в отношении проекта не ввели санкции, пишет Associated Press.

Трамп сказал, что непременно ждет 2024 года, намекнув на участие в следующих президентских выборах. Он пообещал поддержать Республиканскую партию на выборах в Конгресс в 2022 году.

Это первое публичное появление Трампа за три месяца. На съезде собралось около 1200 человек.

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