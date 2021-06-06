Кристина Риччи из «Семейки Аддамс» снялась в продолжении «Матрицы»

Актриса Кристина Риччи, известная по роли Уэнздэй из «Семейки Аддамс», снялась в «Матрице-4». Эту информацию обнаружил Collider в пресс-релизе Warner Bros., хотя съемки фильма завершились еще в прошлом году.

Подробности о ее персонаже и роль в сюжете остаются неизвестными. Это вторая совместная работа Ланы Вачовски и Риччи после «Спиди-гонщика» 2008 года. В актерский состав сиквела вернулись Киану Ривз в образе Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, а также Джада Пинкетт Смит, Приянка Чопра, Нил Патрик Харрис и другие артисты. Оператором новой «Матрицы» выступил двукратный лауреат «Оскара» Джон Толл.

В прошлом году Ривз рассказал, что съемки проходили в Берлине после пятимесячного перерыва.

Сиквел «Матрицы», у которого до сих пор нет официального названия, выйдет одновременно в кинотеатрах и на канале HBO Max 22 декабря 2021 года.