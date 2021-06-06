Сотрудников ГИБДД обяжут возвращать документы с вложенными деньгами водителю

Сотрудников ГИБДД обяжут возвращать водителю документы, если в них вложены деньги или другие материальные ценности, и попросить владельца предоставить их без лишних предметов. Они также будут обязаны сообщить о «склонении к злоупотреблению служебным положением», передает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД о порядке надзора за соблюдением ПДД.

Документ уточняет, что гаишник может принять документы без обложек и удерживающих устройств, а обращаться с ними он должен аккуратно. Делать пометки в «непредусмотренных для этого местах» запрещается. Нельзя пользоваться телефонами водителей, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

С 1 апреля действуют новые правила сдачи экзамена на водительские права. Претендентам на удостоверение не придется отдельно сдавать «площадку» в ГИБДД.