Купальный сезон в Москве и Подмосковье начнется на следующей неделе

Купальный сезон в Москве и Подмосковье начнется ближе к выходным следующей недели. С 7 июня ночная температура будет составлять уже 10–13 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, воде прогреваться позволяет два фактора: дневная температура, близкая к 25 градусам, и ночная температура выше 10 градусов. Таким образом, во второй половине следующей недели вода прогреется до 20–22 градусов и станет комфортной для жителей столицы и области. Сейчас ее температура примерно 16 градусов.

В середине мая в Москве зафиксировали температурный рекорд с конца XIX века. Воздух в городе прогрелся до 29,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры в Москве 18 мая составлял 29,1 градуса — это случилось в 1897 и 1898 годах.