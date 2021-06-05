Суд в Калифорнии отменил запрет на штурмовое оружие, действовавший в штате с 1989 года

В Сан-Диего окружной судья Роджер Бенитес отменил запрет на использование гражданами штурмового оружия, действовавший в Калифорнии 32 года. Он посчитал запрет «неудавшимся экспериментом», нарушающим конституционное право американцев на ношение оружия. Об этом передает Assosiated Press.

В своем 94-страничном постановлении судья положительно отзывается о современных видах оружия и заявляет, что в большинстве случаев его использование юридически обосновано.