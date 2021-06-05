Суд в Калифорнии отменил запрет на штурмовое оружие, действовавший в штате с 1989 года

В Сан-Диего окружной судья Роджер Бенитес отменил запрет на использование гражданами штурмового оружия, действовавший в Калифорнии 32 года. Он посчитал запрет «неудавшимся экспериментом», нарушающим конституционное право американцев на ношение оружия. Об этом передает Assosiated Press.
В своем 94-страничном постановлении судья положительно отзывается о современных видах оружия и заявляет, что в большинстве случаев его использование юридически обосновано.
С ним не согласился губернатор Гэвин Ньюсом, назвав решение «прямой угрозой общественной безопасности и жизни ни в чем не повинных калифорнийцев». «Сравнение со швейцарским ножом полностью подрывает доверие к этому решению и является пощечиной семьям, которые потеряли близких из‑за этого оружия», — считает он. Вердикт суда власти могут обжаловать в течение 30 дней.
В ответ Бенитес подчеркнул, что в Калифорнии убийства с помощью ножа происходят в семь раз чаще, чем с помощью винтовки. Действовавший запрет, по его словам, не помешал зарегистрировать в штате 185 569 единиц штурмового оружия.
Винтовкой AR-15 воспользовался в 2017 году стрелок из отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе и стрелок из гей-клуба в Орландо в 2016 году.