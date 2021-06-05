В Петербурге задержали участников спектакля про советские репрессии

В Петербурге задержали семь членов труппы «Форум-театра» во время репетиции спектакля про советские репрессии, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на мужа одной из задержанных Булата Гильманова.

«Сегодня в 19:00 должна была быть постановка, где‑то в 17:30 всех, кто участвовал в постановке, задержали. Шесть человек доставили в отдел полиции № 2 (Адмиралтейского района Санкт-Петербурга), куда доставили еще одного человека, неизвестно», — рассказал Гильманов. Правоохранители не уточнили причины задержания, но упомянули, что поступила жалоба от Тимура Булатова. Со всеми задержанными пытались провести индивидуальную беседу.

По его словам, на спектакле должны были читать дневники советских репрессированных.

«ОВД-Инфо» пишет, что Тимур Булатов — гомофобный активист, регулярно пишущий заявления на оппозиционеров. Из‑за его заявления в полицию возбудили дело против художницы Юлии Цветковой.