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Неофициальный талисман ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:30

Камчатский краб Юрий, неофициальный символ Петербургского международного экономического форума, обзавелся собственным аккаунтом в инстаграме. Он обещает рассказывать о туризме и экономике в родной ему Мурманской области.

«Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Мурманской области. В конце мая ко мне обратились с предложением войти в состав делегации Мурманской области на ПМЭФ-21. Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился», — написано в первом посте.

Юрий уже сделал 3 публикации. В одной он заявил, что провел пленарное заседание с президентом и доложил о восстановлении экономики. Во втором краб позирует с художником Никасом Сафроновым.

На ПМЭФ-2021 метрового краба привезла делегация из Мурманской области. По словам губернатора области Андрея Чибиса, морское животное «приносит инвестиционную удачу». После форума краб Юрий вернулся домой.

В этом году Петербургский международный экономический форум прошел в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. На нем встречаются представители бизнеса и власти со всего мира для обсуждения ключевых актуальных экономических вопросов. В прошлом году организаторы отменили форум из‑за угрозы распространения коронавируса.

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