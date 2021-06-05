Неофициальный талисман ПМЭФ краб Юрий завел аккаунт в Instagram

Камчатский краб Юрий, неофициальный символ Петербургского международного экономического форума, обзавелся собственным аккаунтом в инстаграме. Он обещает рассказывать о туризме и экономике в родной ему Мурманской области.

«Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Мурманской области. В конце мая ко мне обратились с предложением войти в состав делегации Мурманской области на ПМЭФ-21. Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился», — написано в первом посте.