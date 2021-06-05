Полиция США расследует сообщения о пикапе, на багажник которого хозяин наклеил похищенную женщину

Полиция в городе Норкфолк (американский штат Виргиния) начала расследование после сообщений о пикапе, на багажнике которого наклеена фотография похищенной женщины. Водителя автомобиля намереваются обвинить в разжигании ненависти, пишет Mirror.

Пикап с наклейкой заметила на светофоре графический дизайнер София Форте и выложила фотографию в группе города в фейсбуке. На снимке видно, что хозяин автомобиля хотел создать иллюзию, будто в его багажнике лежит женщина со связанными руками и ногами. Пользователей назвали дизайн пикапа «мерзким», а сама Форте написала, что «насилие над женщинами нельзя вводить в норму, чтобы потом не задаваться вопросом, почему у нас с этим проблемы».

Этот же припаркованный пикап в феврале 2019 года увидела Полли Стюард, когда вышла из дома вместе со своей 10-летней дочерью. Тогда она зашла в магазин и купила розовый лак для волос, который легко смывается, и написала на багажнике «Это ненормально».

Спустя время Стюард получила письмо от полиции, в котором ее обвиняли в причинении ущерба чужому имуществу. Женщине не выдвинули официальных обвинений. Офицеры лишь дали «наставления» и пообещали связаться с владельцем пикапа. «Тот факт, что он все еще ездит по городу с наклейкой, сейчас меня очень злит. Такие вещи дети не должны видеть каждый день», — добавила она.