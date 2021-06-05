В Кургане на мусорки возле магазинов повесили замки от бездомных и пенсионеров

В центре Кургана на мусорные баки возле супермаркетов «Монетка» и «Пятерочка» повесили замки. Представители первого магазина объяснили это корреспонденту Znak.com тем, «чтобы бездомные и пенсионеры не растаскивали грязь».

По словам продавцов «Монетки», все просроченные и нераспроданные продукты утилизировали, заливая хлоркой, но местных жителей это не останавливало забирать выброшенный товар. В «Пятерочке» неподалеку рассказали, что сначала неликвидную продукцию магазин хранил с специальном боксе, но люди ломали металлические двери. Сейчас просрочку вывозят по договору.