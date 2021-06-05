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В России вновь выявили более 9000 новых случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:38

В России выявили 9 145 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 198 заражений больше, чем вчера.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской , Ростовской, Воронежской и Саратовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 117 274. За последние сутки вылечились 8 565 человек, за все время — 4 729 077. За сутки умерли 399 заболевших, за весь период — 123 436.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 172,6 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,3 млн), на втором — Индия (28,6 млн). За ними идут Бразилия (16,8 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).

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