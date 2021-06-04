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В Шотландии школьник пришел в Академию Моффата в юбке. Так он протестовал против запрета на шорты

Юлия Онодэра
Вчера в 23:36

В Шотландии школьник Шейн Ричардсон пришел в Академию Моффата в юбке. Таким образом 16-летний подросток протестует против запрета на ношение шорт в учебном заведении. Об этом сообщил Би-би-си.

По правилам школы, ученики могут надевать на занятия только темные брюки или юбки. Из‑за жаркой погоды некоторые учащиеся хотели сменить брюки на шорты, но администрация Академии не позволила им это сделать.

Тогда Ричардсон решил обойти правила и одолжил юбку у своей младшей сестры Лекси. По словам мамы Шейна, запрет на шорты возмущал школьников в течение уже нескольких лет. Но добиться изменений в униформе не удавалось.

«Последние два дня, когда было очень жарко, они просто сидели в классе, и это практически то же самое, что сидеть в парнике», — рассказала она.

Протест Ричардсона привлек внимание местных властей. Представитель Совета Дамфриса и Галлоуэя (так называется район, где расположена Академия Моффата) заявил, что школе пора обновить правила в отношении внешнего вида учеников.

«Отзывы молодых людей, родителей и опекунов в школе показали, что пришло время пересмотреть политику и внести изменения», — отметил он. И добавил, что до внесения правок в устав учебного заведения школьникам следует придерживаться установленных норм.

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