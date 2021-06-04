Лиза Кудроу забыла аккорды «Драного кота» во время съемок спецэпизода «Друзей» с Леди Гагой

Американская актриса Лиза Кудроу рассказала, что перед съемками спецэпизода «Друзья: Воссоединение» ей пришлось гуглить аккорды своей же песни «Smelly Cat» («Драный кот»). Девушка поделилась этим странным опытом в «Шоу Эллен Дедженерес».
Кудроу написала одну из самых популярных песен сериала «Друзья» и американских телевизионных шоу в целом. «Драный кот» буквально стал визитной карточкой «Друзей», многие фанаты ситкома знают трек наизусть.
В 2015 году актриса даже спела сингл с Тейлор Свифт во время ее концерта. Более того, Кудроу не очень понравилось исполнение поп-звезды, и она дала певице мастер-класс прямо на сцене.
Героиня актрисы Фиби Буффе много раз исполняла сингл в кофейне Central Perk. Это место стало знаковым для персонажей «Друзей», поэтому во время спецэпизода Лиза Кудроу вновь должна была спеть легендарного «Драного кота» на культовом диване заведения.
Вместе с актрисой дуэтом готовилась спеть Леди Гага. Сцена была обречена стать одной из лучших в долгожданном воссоединении. Но для начала надо было найти аккорды.
Дело в том, что Кудроу забыла аккорды от своей же песни. Она не брала в руки гитару с 2004 года, когда вышла последняя серия «Друзей». По словам актрисы, она настроила струны, а затем поняла, что ничего не помнит.
«И я просто погуглила их. Все аккорды для „Драного кота“ были там. Спасибо, мир, за публикацию аккордов», — сказала Лиза Кудроу.
Дуэт с Леди Гагой вышел отличным. Правда, во время съемок пришлось понервничать. Кудроу отметила, что перед выступлением изо всех сил пыталась сказать хоть что‑то.
«Я была так напугана, что ничего не могла из себя вытащить, — объяснила актриса. — Я не знала, что могло случиться. Но это сработало».
Сцена получилась очень трогательной, а Гага даже поблагодарила Кудроу за такого прекрасного персонажа, как Фиби. Певица отметила, что классно отличаться от других и не бояться быть собой. Создательница «Драного кота» в ответ чуть не заплакала. «Это было удивительно», — сказала Кудроу.
Ситком «Друзья» существует с сентября 1994 года и довольно быстро стал очень популярным. Сериал был признан одним из лучших комедий в истории американского телевидения. В 1998 году Лиза Кудроу получила премию «Эмми» за роль Фиби Буффе. В 2004-м вышла последняя серия.
27 мая HBO Max опубликовал спецэпизод сериала, в котором актеры вновь собрались вместе после долгого перерыва. Читайте рецензию Станислава Зельвенского о том, каким получился выпуск.