Лиза Кудроу забыла аккорды «Драного кота» во время съемок спецэпизода «Друзей» с Леди Гагой

Американская актриса Лиза Кудроу рассказала, что перед съемками спецэпизода «Друзья: Воссоединение» ей пришлось гуглить аккорды своей же песни «Smelly Cat» («Драный кот»). Девушка поделилась этим странным опытом в «Шоу Эллен Дедженерес». Кудроу написала одну из самых популярных песен сериала «Друзья» и американских телевизионных шоу в целом. «Драный кот» буквально стал визитной карточкой «Друзей», многие фанаты ситкома знают трек наизусть.

В 2015 году актриса даже спела сингл с Тейлор Свифт во время ее концерта. Более того, Кудроу не очень понравилось исполнение поп-звезды, и она дала певице мастер-класс прямо на сцене.

Героиня актрисы Фиби Буффе много раз исполняла сингл в кофейне Central Perk. Это место стало знаковым для персонажей «Друзей», поэтому во время спецэпизода Лиза Кудроу вновь должна была спеть легендарного «Драного кота» на культовом диване заведения. Вместе с актрисой дуэтом готовилась спеть Леди Гага. Сцена была обречена стать одной из лучших в долгожданном воссоединении. Но для начала надо было найти аккорды.

© HBO Max

Дело в том, что Кудроу забыла аккорды от своей же песни. Она не брала в руки гитару с 2004 года, когда вышла последняя серия «Друзей». По словам актрисы, она настроила струны, а затем поняла, что ничего не помнит. «И я просто погуглила их. Все аккорды для „Драного кота“ были там. Спасибо, мир, за публикацию аккордов», — сказала Лиза Кудроу. Дуэт с Леди Гагой вышел отличным. Правда, во время съемок пришлось понервничать. Кудроу отметила, что перед выступлением изо всех сил пыталась сказать хоть что‑то. «Я была так напугана, что ничего не могла из себя вытащить, — объяснила актриса. — Я не знала, что могло случиться. Но это сработало».