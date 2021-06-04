Мраморное море в Турции покрылось «морскими соплями». Они разрушают местную экосистему

Мраморное море в Турции покрылось слоем слизи из белка, углеводов и микроскопических водорослей, которую местные жители называют «морскими соплями». Это вещество убивает рыб, сообщил Reuters.

Впервые «морские сопли» заметили в Мраморном море еще в 2007 году, но сейчас их стало особенно много — они находятся даже на глубине в 30 метров. По мнению ученых, слизь образуется из‑за изменения климата и загрязнения воды.

Вредные микроорганизмы размножаются быстрее при более высоких температурах, а слив сточных вод в море формирует для их развития благоприятную среду. «Бедственное положение Мраморного моря — результат того, что сделали люди», — отмечает документалист Такси Джейлан.

Министр окружающей среды Турции Мурат Курум заявил, что «морские сопли» являются серьезной проблемой. В данный момент 300 экспертов оценивают обстановку в Мраморном море к югу от Стамбула — в ближайшее время они представят план действий по защите экологии.

«Пока мы продолжаем эту практику (сброс сточных вод в море — Прим. ред.), нет особого смысла ожидать других результатов. Мы будем продолжать сталкиваться с подобными бедствиями», — прокомментировал гидробиолог Левент Артуз.

Биологи свидетельствуют о массовой гибели рыб из‑за нехватки кислорода — она возникает вследствие засорения слизью жабр. Также ученые жалуются на рост смертности кораллов.

«Морские сопли» вредят не только морским обитателям, но и рыболовному хозяйству — сети рвутся под тяжестью слизи. По словам лидера стамбульского рыбного кооператива, из‑за этого в 2021 году улов рыбаков более чем в пять раз меньше, чем годом ранее.