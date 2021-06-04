Минтруд опубликовал график праздников в 2022 году

Министерство труда опубликовало график праздников в 2022 году. Согласно проекту постановления правительства на портале проектов нормативно-правовых актов, майские праздники могут продлиться с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

«Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно», — следует из пояснительной записки к документу.

Даты, которые Минтруд предлагает сделать праздничными:

31 декабря — 9 января;

23 февраля;

6–8 марта;

30 апреля — 3 мая;

7–10 мая;

11–13 июня;

4–6 ноября.

В 2021 году майские праздники правительство одобрило с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

В октябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин объявил 31 декабря выходным днем, потому что 2 и 3 января выпали на выходные дни. Их перенесли на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.