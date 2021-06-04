«Я дала мальчику стулом по голове»: пользователи рассказывают о своих воспоминаниях из детсада

В твиттере появился тред, в котором пользователи делятся воспоминаниями из детского сада. Пользовательница с ником @miomsunk спросила: «Ваш самый запоминающийся момент в садике?» Пост собрал уже больше 1000 комментариев и 3500 ретвитов.
Делимся самыми яркими историями о первой любви, драках и странных мероприятиях от медсестер.
Автор треда ворвалась в твиттер с историей о невзаимной любви, которая могла привести к насилию.
И это не единственный подобный случай!
Другая пользовательница рассказала, как успела разочароваться в серьезных отношениях еще с малых лет.
Но ничего занимательнее, чем детские фантазии, не существует.
А вот доказательство, что дети бывают очень жестокими.
Впрочем, взрослые не лучше.
Порой игры детей сложно назвать детскими.
А эти сады, кажется, пытались воспитать будущих врачей.
И напоследок классика — детские драки!