Музыкальный лейбл In Beat We Trust отметит свое 21-летие в петербургском клубе «Морзе». 5 июня там пройдет вечеринка с участием Marten Horger, Lady Waks и Lexani. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Помимо них, на дне рождения IBWT выступят диджей Detach, Peejama, MC Smoky D, MC Fusah и VJ Oding. Кроме того, в программе — live-перформанс электронного проекта Inspired и шоу от дуэта Valerie и Scorpion.

На площадке «Морзе» откроется также инсталляция из фоторабот, которая позволит гостям вспомнить успешную историю лейбла. Вечеринка продлится шесть часов, обещают организаторы. Она будет сопровождаться световыми и видеошоу.

Начало мероприятия в 23.00. Приобрести билеты можно на сайте «Афиши». Проход на танцпол стоит 1100 рублей.