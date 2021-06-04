Актер Марк Стронг в передаче «There’s Something About Movies» вспомнил, как в 90-е не получил роль злодея в бондиане с Пирсом Броснаном. В своем провале он в шутку обвинил Дэниела Крейга, с которым пил в ночь перед прослушиванием.

Стронг выучил все диалоги и, чтобы отпраздновать это, отправился к своему приятелю Крейгу. По итогу он вошел в кураж и перестарался, проснувшись утром «с сильнейшим похмельем». Но упускать шанс появится в фильме о Бонде он не хотел, поэтому явился на кастинг.

Там его ждали за столами 8 человек, готовые посмотреть на перевоплощение актера. «Я начал — и сразу забыл свои строчки. Я ничего не мог вспомнить, все пошло наперекосяк. Я стоял весь в поту. Было ужасно, но я усвоил хороший урок на будущее», — рассказал он.

«Ирония в том, что парнем, с которым я перебрал в ту ночь, был Дэниел Крэйг. Во всем виноват он!» — пошутил Стронг.

Марка Стронга можно увидеть в «Круэлле». «Афиша Daily» уже посмотрела фильм и разобралась, где в нем белые пятна, а где — черные.