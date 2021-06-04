Панель, Даня Милохин и тяжелый люкс: репортаж Ксении Собчак с ПМЭФ

Журналистка Ксения Собчак побывала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в «Экспофоруме». Пока все обсуждали экономику, представляли новые продукты и девайсы, Ксения искала занятия повеселее, а затем публиковала видеоотчеты в свой телеграм-канал «Кровавая барыня».
Рассказываем, что интересного отыскала Собчак на форуме, судя по ее репортажу с места событий.
#форумчаночка
Хештег #форумчаночка стал новый трендом всего телеграма. Это рубрика, в которой Ксения Собчак берет короткие интервью у красивых девушек-спикеров ПМЭФа. Главный вопрос каждого ролика: «В каких панельных дискуссиях вы участвуете?»
Одному из спикеров не понравилась задумка, в особенности — шутка о панелях.
Зато подписчики Собчак от этой рубрики в восторге. В честь этого журналистка даже сама влилась в образ #форумчаночки.
Люкс
Участие в экономическом форуме, как оказалось, удовольствие не из дешевых. Например, Ксению Собчак немного возмутили цены на еду в буфете.
В качестве моральной компенсации ресторан, который предоставлял блюда на форуме, теперь предлагает Собчак пообедать у них бесплатно.
Держать планку было тяжело, но светский обозреватель из «Коммерсанта» Евгения Милова с этим справилась: она пришла на «банковскую вечеринку» в «костюме денег».
Зато отдохнуть в холле между паблик-токами можно было бесплатно и очень даже комфортно.
Даня Милохин
Звезда TikTok Даня Милохин стал одним из приглашенных гостей на форуме. Ксения Собчак оценила появление селебрити.
Правда, за всеми шутками, судя по всему, скрывается ирония, и тиктокерам на экономическом форуме Ксения не очень рада.
Неуместные стенды
Без лишних слов. Просто стенд с правильным питанием и Агентство суверенного развития.
Развлечения
Самым милым и веселым моментом ивента стала собака. Что не удивительно, ведь она конкурировала с робопсом от «ЭР-Телеком». Пушистый друг в этой схватке победил.
Музыка на вечеринке была на высоте.
Но в целом придумывать развлечения Ксении пришлось самой.