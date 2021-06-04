Панель, Даня Милохин и тяжелый люкс: репортаж Ксении Собчак с ПМЭФ

Журналистка Ксения Собчак побывала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в «Экспофоруме». Пока все обсуждали экономику, представляли новые продукты и девайсы, Ксения искала занятия повеселее, а затем публиковала видеоотчеты в свой телеграм-канал «Кровавая барыня».

Рассказываем, что интересного отыскала Собчак на форуме, судя по ее репортажу с места событий.

#форумчаночка

Хештег #форумчаночка стал новый трендом всего телеграма. Это рубрика, в которой Ксения Собчак берет короткие интервью у красивых девушек-спикеров ПМЭФа. Главный вопрос каждого ролика: «В каких панельных дискуссиях вы участвуете?»