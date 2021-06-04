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Панель, Даня Милохин и тяжелый люкс: репортаж Ксении Собчак с ПМЭФ

Виктория Шанина
Сегодня в 14:59

Журналистка Ксения Собчак побывала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в «Экспофоруме». Пока все обсуждали экономику, представляли новые продукты и девайсы, Ксения искала занятия повеселее, а затем публиковала видеоотчеты в свой телеграм-канал «Кровавая барыня».

Рассказываем, что интересного отыскала Собчак на форуме, судя по ее репортажу с места событий.

#форумчаночка

Хештег #форумчаночка стал новый трендом всего телеграма. Это рубрика, в которой Ксения Собчак берет короткие интервью у красивых девушек-спикеров ПМЭФа. Главный вопрос каждого ролика: «В каких панельных дискуссиях вы участвуете?»

Одному из спикеров не понравилась задумка, в особенности — шутка о панелях.

Зато подписчики Собчак от этой рубрики в восторге. В честь этого журналистка даже сама влилась в образ #форумчаночки.

Люкс

Участие в экономическом форуме, как оказалось, удовольствие не из дешевых. Например, Ксению Собчак немного возмутили цены на еду в буфете.

В качестве моральной компенсации ресторан, который предоставлял блюда на форуме, теперь предлагает Собчак пообедать у них бесплатно.

Держать планку было тяжело, но светский обозреватель из «Коммерсанта» Евгения Милова с этим справилась: она пришла на «банковскую вечеринку» в «костюме денег».

Зато отдохнуть в холле между паблик-токами можно было бесплатно и очень даже комфортно.

Даня Милохин

Звезда TikTok Даня Милохин стал одним из приглашенных гостей на форуме. Ксения Собчак оценила появление селебрити.

Правда, за всеми шутками, судя по всему, скрывается ирония, и тиктокерам на экономическом форуме Ксения не очень рада.

Неуместные стенды

Без лишних слов. Просто стенд с правильным питанием и Агентство суверенного развития.

Развлечения

Самым милым и веселым моментом ивента стала собака. Что не удивительно, ведь она конкурировала с робопсом от «ЭР-Телеком». Пушистый друг в этой схватке победил.

Музыка на вечеринке была на высоте.

Но в целом придумывать развлечения Ксении пришлось самой.

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