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В «Иллюзионе» покажут фильм «Культовые тусовщики» о жизни скандального продюсера Алана МакГи

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:12

В московском кинотеатре «Иллюзион» 12 июня пройдет специальный показ фильма «Культовые тусовщики» — биографической ленты о жизни одного из самых известных и скандальных музыкальных продюсеров мира Алана МакГи. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы показа.

Картина расскажет историю главного идеолога культового музыкального лейбла Creation Records, на счету которого хитовые композиции Oasis, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, A Certain Ratio, My Bloody Valentine, Slowdive, Ride и других групп.

В основе сценария, написанного Ирвином Уэлшем, лежит автобиографическая книга Алана МакГи «Creation Stories — бунты, рейвы и управление лейблом». Продюсером фильма выступил Дэнни Бойл, а главную роль в нем исполнил Юэн Бремнер. Таким образом, «Культовых тусовщиков» сделала те же команда, что и «На игле».

Фильм представит Борис Барабанов — музыкальный критик, журналист, радиоведущий и продюсер, обозреватель газеты «Коммерсант». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами, начало — в 19.00. Билета на него можно купить здесь.

Отрывок о том, как МакГи стал первооткрывателем группы Oasis, смотрите здесь.

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