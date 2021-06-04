Съемки фильма «Миссия невыполнима-7» приостановили из‑за положительного теста на COVID-19

Кинокомпания Paramount Pictures временно закрыла производство на британской съемочной площадке седьмого фильма с Томом Крузом «Миссия невыполнима». Это произошло после положительного теста на коронавирус у некоторых членов съемочной группы.

«Мы временно приостановили производство над „Миссия невыполнима-7“ до 14 июня из‑за положительных результатов теста на коронавирус во время рутинного тестирования. Мы следуем всем протоколам безопасности и будем продолжать следить за ситуацией», — сказал пресс-секретарь Paramount Pictures в заявлении Variety.

Из 60 участников съемочного процесса заразилось, как минимум, 14 человек. Многие из них контактировали с Томом Крузом из‑за чего актер был вынужден отправиться на самоизоляцию. «Том абсолютно взбешен тем, что произошло, особенно учитывая его напыщенную речь перед своими сотрудниками в прошлом году», —сообщает The Sun.

В конце 2020 года актер жестко отчитал съемочную группу за несоблюдение противоэпидемиологических мер. Тогда актер пришел в ярость, когда увидел двух участников команды, стоявших рядом на расстоянии меньше двух метров. Артист начал кричать, используя угрозы и нецензурную лексику.