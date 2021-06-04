В релиз вошли шесть песен, в том числе фиты с двумя казахстанскими артистами — R’n’B-исполнителем и саундпродюсером M’Dee и певцом Мухаметали Ахметджановым, известным как The Limba.

Екатеринбургский дуэт Lovanda выпустил новый мини-альбом под названием «Тепло». Его уже можно послушать на различных стриминговых платформах.

«Совместные песни описывают жизненные ситуации и рисуют образ отношений и любви. Песня „Теплый дождь“ погружает слушателя в сюжет про пару, попавшую под теплый дождь, но люди не понимают, чему они радуются, и прячутся от дождя», — рассказали о фитах музыканты.

По мнению Lovanda, их новый EP передает чувство свободы и легкости, напоминает о весеннем и летнем тепле и распустившихся цветах. Артисты называют релиз «идеальным музыкальным сопровождением на теплые дни в компании близких людей и путешествий с любимыми».