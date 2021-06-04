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В Петербурге отменили концерты «Касты», «Арии» и других музыкантов из‑за ПМЭФ и Евро-2020

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

В Петербурге отменили концерты «Касты», «Арии», ЛСП, и Wildways. Это произошло из‑за решения комитета по культуре обеспечить благоприятную эпидемиологическую обстановку во время ПМЭФ, Евро-2020 и фестиваля «Алые паруса», сообщили «Коммерсант» и «Бумага».

«Городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий. Все концерты обязательно состоятся», — заявили в комитете.

Концертные площадки города получили письма с отзывом разрешения на проведение мероприятий. По информации «Бумаги», из‑за них планы придется менять клубу А2, «Космонавту», Roof Place, «Морзе», Aurora Concert Hall и СК «Юбилейный».

Пока отмены коснулись только тех концертов, которые были назначены до 6 июня включительно. Так, выступления ЛСП и «Касты» должны были пройти 3 и 6 июня соответственно, а шоу Wildways и «Арии» — 4 июня. Также не состоятся концерты Доры и Дани Милохина 5 и 6 июня.

Театров коронавирусные ограничения на данный момент не коснулись. Планируется ли продлить запрет на концерты после 6 июля, неизвестно. Фестиваль «Алые паруса» намечен на 25 июня, матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге с 16 июня по 2 июля.

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