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Тиффани Хэддиш сыграет легендарную олимпийскую чемпионку Флоренс Гриффит-Джойнер

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:25

Американская актриса Тиффани Хэддиш, известная по фильмам «Настоящие боссы» и «Улетные девочки», сыграет главную роль в байопике о легендарной легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер. Об этом сообщил Deadline.

Хэддиш сыграет выдающуюся американскую спортсменку, установившую рекорды мира в беге на 100 и 200 метров. Достижения Фло-Джо — так называли девушку поклонники — остаются непревзойденными на протяжении уже более 30 лет.

Гриффит-Джойнер добилась своих лучших результатов в 1988 году, стала трехкратной олимпийской чемпионкой и неожиданно рано закончила спортивную карьеру. Спустя всего десять лет спортсменка скончалась не то от эпилепсии, не то от сердечного приступа.

Фло-Джо была известна не только своей феноменальной скоростью, но и экстравагантным образом. На беговую дорожку она выходила с 15-сантиметровыми ногтями и в необычных, зачастую ассиметричных дизайнерских комбинезонах.

После легкоатлетической карьеры Гриффит-Джойнер пыталась заняться фэшн-бизнесом и занималась борьбой с запрещенными препаратами в профессиональном спорте. При этом ее саму до конца жизни подозревали в допинге.

Фильм о чемпионке спродюсирует сама Хэддиш, для которой Гриффит-Джойнер была образцом для подражания в детстве. В ленте актриса попытается отразить то влияние, которое Фло-Джо оказывала на темнокожие сообщества США.

«Я с нетерпением жду возможности рассказать историю Фло-Джо так, как она должна быть рассказана. Моя цель в этом фильме — сделать так, чтобы молодые поколения знали о существовании моей героини Фло-Джо, самой быстрой женщины в мире», — сказала Хэддиш.

Над проектом будут работать Тереза Эндрюс, Бэзил Иваник и Грэг Эконому. Креативным консультантом и со-продюсером байопика выступит вдовец Гриффит-Джойнер — олимпийский чемпион в тройном прыжке Аль Джойнер.

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