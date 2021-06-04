Тиффани Хэддиш сыграет легендарную олимпийскую чемпионку Флоренс Гриффит-Джойнер

Американская актриса Тиффани Хэддиш, известная по фильмам «Настоящие боссы» и «Улетные девочки», сыграет главную роль в байопике о легендарной легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер. Об этом сообщил Deadline.

Хэддиш сыграет выдающуюся американскую спортсменку, установившую рекорды мира в беге на 100 и 200 метров. Достижения Фло-Джо — так называли девушку поклонники — остаются непревзойденными на протяжении уже более 30 лет.

Гриффит-Джойнер добилась своих лучших результатов в 1988 году, стала трехкратной олимпийской чемпионкой и неожиданно рано закончила спортивную карьеру. Спустя всего десять лет спортсменка скончалась не то от эпилепсии, не то от сердечного приступа.