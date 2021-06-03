«Почта России» будет доставлять посылки с помощью дронов на Чукотке и Камчатке

«Почта России» планирует запустить экспериментальную сеть доставки посылок с помощью дронов. Эксперимент начнется на Чукотке, Камчатке, Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил RB.

Генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов рассказал, что этот проект позволит увеличить среднюю скорость логистики в 1,85 раза, а объемы грузопотока — в 11 раз. Стоимость доставки при этом снизится в 1,81 раза.

На ПМЭФ губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин подписал соглашение с «Почтой России». Оно подразумевает строительство авиационного отделения и модернизацию почтампа.

Это должно повысить эффективность доставки — в настоящее время добраться до большинства населенных пунктов наземным транспортом невозможно. На развитие почтового сообщения выделят 340 млн рублей.

Сеть доставки посылок беспилотниками будет работать на 48 маршрутов. Первые испытательные полеты обещают провести уже в этом году.