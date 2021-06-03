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Военно-воздушные силы Дании первыми в мире приобретут электрические самолеты

Юлия Онодэра
Вчера в 22:05

Королевские военно-воздушные силы Дании приобретут два электрических самолета для тренировки пилотов. Таким образом Минобороны страны пытается сократить углеродный след. Об этом сообщил «Интерфакс».

Дания станет первым государством, воздушный флот которого прибегнет к подобным мерам по снижению выбросов углекислых газов. На службу ВВС поступят винтовые самолеты Velis Electro словенской компании Pipistrel.

Эти суда — единственные на данный момент одобренные электрические самолеты, одобренные Европейским агентством по безопасности полетов. Их будут тестировать в течение двух лет, чтобы оценить потенциал подобных машин для ВВС.

Министерство обороны Дании рассказало в мае о своей экологической программе. Она предполагает оснащение светодиодными лампами судов и строений, используемых военными, а также поддержание биоразнообразия на армейских базах.

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