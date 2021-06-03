перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кинотеатр «Художественный» покажет шесть картин из программы Beat Film Festival 21:46
На Ямале экипаж ледокола спас собаку, которую хозяева искали неделю 20:59
На Граймс обрушилась волна хейта из‑за тиктока о коммунизме. Все потому, что ее парень — Илон Маск 20:55
Моргенштерна оштрафовали, Серебренникова ждут в Каннах и другие новости дня 20:48 Дайджест
«вДудь»/YouTube Тима Белорусских стал новым гостем «вДудя». Он рассказал о подробностях январского задержания
Тима Белорусских стал новым гостем «вДудя». Он рассказал о подробностях январского задержания 19:16
Участники фестиваля Stereoleto примут участие в парусной гонке на Финском заливе 19:03
«Противоречивый и декадентский фильм»: что думают о «Круэлле» критики и обычные зрители 18:37
Дэвид Линч год вел прогноз погоды и отращивал волосы. И вот наконец постригся — и даже сбрил бороду! 17:58
Анфиса Чехова рассказала о домогательствах продюсера «Муз-ТВ» и домашнем насилии в браке с Тишко 17:54
В Китае разработали нейросеть, которая в 10 раз мощнее самого продвинутого алгоритма GPT-3 17:30
ГСУ СК по Петербургу В Петербурге прошли обыски у сервисов проката электросамокатов
В Петербурге прошли обыски у сервисов проката электросамокатов 17:16
В Петербурге откроется выставка «Энди Уорхол и русское искусство» 17:09
Вымышленная группа Криса Пратта из сериала «Парки и зоны отдыха» выпустила две новые песни 16:23
Полиция возбудила дело из‑за патронов в квартире Геннадия Гудкова 16:09
«Самокат» решил выйти на рынок США. Он будет работать в Нью-Йорке под брендом Bike 15:56
Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипах 15:37
biggeekru/Twitter Робопес, мобильный дезинфектор и аэрохоккей: какие девайсы представили на ПМЭФ
Робопес, мобильный дезинфектор и аэрохоккей: какие девайсы представили на ПМЭФ 15:37
Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix. В нем расскажут о гражданских правах 15:06
Студентка в Москве рассказала, что курьер ударил и оскорбил ее Обновлено в 14:46
Фестиваль Ural Music Night анонсировал еще одну площадку. Она посвящена электронной музыке 14:23
Отключить рекламу

Кинотеатр «Художественный» покажет шесть картин из программы Beat Film Festival

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:46

В кинотеатре «Художественный» пройдут специальные показы в рамках фестиваля Beat Film Festival. На них можно будет посмотреть шесть документальных картин. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинотеатра.

«Из обширной программы БФФ мы выбрали шесть картин. Три из них — работы больших мастеров: Спайка Ли, Эррола Морриса, Джанфранко Рози, их кинематографическое качество не вызывает сомнений. Еще три картины отражают интересы современной столичной урбанистической аудитории: архитектура, дизайн, цифровая реальность. Мы очень рады сотрудничать с фестивалем, который в последнее время стал заметным культурным явлением в молодежной (и не только) среде. Его организаторы привлекают внимание к фильмам культурной направленности, документальным работам самой высокой пробы. Вместе мы выбрали несколько картин, которые, как нам кажется, будут отлично смотреться в стенах „Художественного“».
Стас Тыркин
Программный директор кинотеатра «Художественный»

3 июня, 19.00

«Американская утопия» («American Utopia»)

2020, США, 105 мин, реж. Спайк Ли

Духоподъемный мюзикл Дэвида Бирна и Спайка Ли о современности, человеческих связях и отношениях. Сначала Бирн превратил «Американскую утопию» в бродвейский мюзикл, а мюзикл — в киноверсию, созданную совместно с нью-йоркским андеграундным классиком Спайком Ли.

8 июня, 19.00

«В поиске» («Searchers»)

2021, США, 81 мин., реж. Пачо Велес

Нью-йоркцы рассказывают о своем опыте поиска любви цифровыми методами. Полупрозрачные изображения экранов наложены на проникновенные интервью героев, а камера периодически выпархивает в никогда не надоедающий Нью-Йорк, скованный пандемией, которая только усилила человеческое одиночество. Подход режиссера заключается в отсутствии морализаторства и живом интересе к персонажам.

Кадр из фильма «В поиске»
Кадр из фильма «В поиске»

9 июня, 19.00

«Маржела: Своими словами» («Martin Margiela in His Own Words»)

2019, Германия, Бельгия, Франция, 90 мин., Райнер Хольцемер

Фильм рассказывает о знаменитом дизайнере Мартине Маржеле, жизнь которого окутана тайной. За исключением пары случайных фото он никогда не показывал свое лицо, предпочитая, чтобы его продукт говорил сам за себя, не давал интервью и не ходил на светские мероприятия. После юбилейного показа в 2008 году он молча ушел из индустрии, даже не попрощавшись со своей командой и как будто растворился где‑то в бельгийской пасторали.

11 июня, 22.00

«Моя психоделическая история любви» («My Psychedelic Love Story»)

2020, США, 102 мин., Эролл Моррис

Тимоти Лири — американский писатель и психолог, получивший широкую известность в разгар движения хиппи. Он активно пропагандировал психоделики и выступал за расширение границ человеческого сознания. К 1970 году Лири был осужден за хранение марихуаны почти на сорок лет. Скрываясь от ареста в Европе, 52-летний Лири встретил 26-летнюю швейцарскую поэтессу Джоанну Харкорт-Смит.

13 июня, 19.00

«Ночное» («Notturno»)

2020, Италия, Франция, Германия, 100 мин., реж. Джанфранко Рози

«Ночное» — результат более чем трех лет съемок на израненных межнациональными конфликтами границах Ирака, Сирии и Ливана. В выстроенных по канонам классической живописи кадрах, как правило снятых в сумерках или на рассвете, нет военных действий, но огнем войны и насилия опалены все герои — мужчины и женщины, дети и взрослые.

Все показы проходят на языке оригинала с субтитрами.

Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте кинотеатра, на сервисах «Афиша» и «Рамблер-Касса». Более подробную информацию о фестивале можно найти здесь.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Мартин Маржела
Спайк Ли
Дэвид Бирн
Тимоти Лири
Джанфранко Рози
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить