Кинотеатр «Художественный» покажет шесть картин из программы Beat Film Festival

В кинотеатре «Художественный» пройдут специальные показы в рамках фестиваля Beat Film Festival. На них можно будет посмотреть шесть документальных картин. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинотеатра.
3 июня, 19.00
«Американская утопия» («American Utopia»)
2020, США, 105 мин, реж. Спайк Ли
Духоподъемный мюзикл Дэвида Бирна и Спайка Ли о современности, человеческих связях и отношениях. Сначала Бирн превратил «Американскую утопию» в бродвейский мюзикл, а мюзикл — в киноверсию, созданную совместно с нью-йоркским андеграундным классиком Спайком Ли.
8 июня, 19.00
«В поиске» («Searchers»)
2021, США, 81 мин., реж. Пачо Велес
Нью-йоркцы рассказывают о своем опыте поиска любви цифровыми методами. Полупрозрачные изображения экранов наложены на проникновенные интервью героев, а камера периодически выпархивает в никогда не надоедающий Нью-Йорк, скованный пандемией, которая только усилила человеческое одиночество. Подход режиссера заключается в отсутствии морализаторства и живом интересе к персонажам.
9 июня, 19.00
«Маржела: Своими словами» («Martin Margiela in His Own Words»)
2019, Германия, Бельгия, Франция, 90 мин., Райнер Хольцемер
Фильм рассказывает о знаменитом дизайнере Мартине Маржеле, жизнь которого окутана тайной. За исключением пары случайных фото он никогда не показывал свое лицо, предпочитая, чтобы его продукт говорил сам за себя, не давал интервью и не ходил на светские мероприятия. После юбилейного показа в 2008 году он молча ушел из индустрии, даже не попрощавшись со своей командой и как будто растворился где‑то в бельгийской пасторали.
11 июня, 22.00
«Моя психоделическая история любви» («My Psychedelic Love Story»)
2020, США, 102 мин., Эролл Моррис
Тимоти Лири — американский писатель и психолог, получивший широкую известность в разгар движения хиппи. Он активно пропагандировал психоделики и выступал за расширение границ человеческого сознания. К 1970 году Лири был осужден за хранение марихуаны почти на сорок лет. Скрываясь от ареста в Европе, 52-летний Лири встретил 26-летнюю швейцарскую поэтессу Джоанну Харкорт-Смит.
13 июня, 19.00
«Ночное» («Notturno»)
2020, Италия, Франция, Германия, 100 мин., реж. Джанфранко Рози
«Ночное» — результат более чем трех лет съемок на израненных межнациональными конфликтами границах Ирака, Сирии и Ливана. В выстроенных по канонам классической живописи кадрах, как правило снятых в сумерках или на рассвете, нет военных действий, но огнем войны и насилия опалены все герои — мужчины и женщины, дети и взрослые.
Все показы проходят на языке оригинала с субтитрами.
Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте кинотеатра, на сервисах «Афиша» и «Рамблер-Касса». Более подробную информацию о фестивале можно найти здесь.