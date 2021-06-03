Кинотеатр «Художественный» покажет шесть картин из программы Beat Film Festival

В кинотеатре «Художественный» пройдут специальные показы в рамках фестиваля Beat Film Festival. На них можно будет посмотреть шесть документальных картин. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинотеатра.

«Из обширной программы БФФ мы выбрали шесть картин. Три из них — работы больших мастеров: Спайка Ли, Эррола Морриса, Джанфранко Рози, их кинематографическое качество не вызывает сомнений. Еще три картины отражают интересы современной столичной урбанистической аудитории: архитектура, дизайн, цифровая реальность. Мы очень рады сотрудничать с фестивалем, который в последнее время стал заметным культурным явлением в молодежной (и не только) среде. Его организаторы привлекают внимание к фильмам культурной направленности, документальным работам самой высокой пробы. Вместе мы выбрали несколько картин, которые, как нам кажется, будут отлично смотреться в стенах „Художественного“». Стас Тыркин Программный директор кинотеатра «Художественный»

3 июня, 19.00 «Американская утопия» («American Utopia») 2020, США, 105 мин, реж. Спайк Ли Духоподъемный мюзикл Дэвида Бирна и Спайка Ли о современности, человеческих связях и отношениях. Сначала Бирн превратил «Американскую утопию» в бродвейский мюзикл, а мюзикл — в киноверсию, созданную совместно с нью-йоркским андеграундным классиком Спайком Ли.

8 июня, 19.00 «В поиске» («Searchers») 2021, США, 81 мин., реж. Пачо Велес Нью-йоркцы рассказывают о своем опыте поиска любви цифровыми методами. Полупрозрачные изображения экранов наложены на проникновенные интервью героев, а камера периодически выпархивает в никогда не надоедающий Нью-Йорк, скованный пандемией, которая только усилила человеческое одиночество. Подход режиссера заключается в отсутствии морализаторства и живом интересе к персонажам.

Кадр из фильма «В поиске»

9 июня, 19.00 «Маржела: Своими словами» («Martin Margiela in His Own Words») 2019, Германия, Бельгия, Франция, 90 мин., Райнер Хольцемер Фильм рассказывает о знаменитом дизайнере Мартине Маржеле, жизнь которого окутана тайной. За исключением пары случайных фото он никогда не показывал свое лицо, предпочитая, чтобы его продукт говорил сам за себя, не давал интервью и не ходил на светские мероприятия. После юбилейного показа в 2008 году он молча ушел из индустрии, даже не попрощавшись со своей командой и как будто растворился где‑то в бельгийской пасторали.

11 июня, 22.00 «Моя психоделическая история любви» («My Psychedelic Love Story») 2020, США, 102 мин., Эролл Моррис Тимоти Лири — американский писатель и психолог, получивший широкую известность в разгар движения хиппи. Он активно пропагандировал психоделики и выступал за расширение границ человеческого сознания. К 1970 году Лири был осужден за хранение марихуаны почти на сорок лет. Скрываясь от ареста в Европе, 52-летний Лири встретил 26-летнюю швейцарскую поэтессу Джоанну Харкорт-Смит.

13 июня, 19.00 «Ночное» («Notturno») 2020, Италия, Франция, Германия, 100 мин., реж. Джанфранко Рози «Ночное» — результат более чем трех лет съемок на израненных межнациональными конфликтами границах Ирака, Сирии и Ливана. В выстроенных по канонам классической живописи кадрах, как правило снятых в сумерках или на рассвете, нет военных действий, но огнем войны и насилия опалены все герои — мужчины и женщины, дети и взрослые.