На Ямале экипаж ледокола спас собаку, которую хозяева искали неделю

Экипаж ледокола « Александр Санников » обнаружил и снял со льдины в Обской губе убежавшую из дома собаку. Об этом сообщил телеканал «Ямал-Регион». Как животное оказалось посреди Карского моря, неизвестно. Пес мог погибнуть во льдах от холода и, вероятно, не нашел бы дорогу к людям. Но на помощь собаке пришли участники морской экспедиции — они спасли самоедскую лайку.

«Наше судно находилось в ледовом канале на удалении 4 миль от поселка Мыс Каменный, производило работы с танкером. В это время у борта судна была замечена собака», — рассказал капитан ледокола Егор Агапов.

Сначала члены экипажа пытались просто позвать «потеряшку», но она отказывалась идти. Тогда моряки приманили собаку лакомствами, и животное согласилось подняться по трапу. Вскоре пес согрелся и через некоторое время вернулся к хозяйке.

Светлана Черешнева рассказала, что собака очень обрадовалась их встрече. «Мы ей говорим, как ты так убежала, а она очень стеснялась, лапками прикрывалась, понимала, что она сделала очень плохо», — поделилась хозяйка спасенной лайки.

Сейчас собака находится дома и ни на шаг не отходит от хозяйки. Женщина поблагодарила членов экипажа ледокола, что они не бросили животное в беде.