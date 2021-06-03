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Участники фестиваля Stereoleto примут участие в парусной гонке на Финском заливе

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Фестиваль Stereoleto и компания «Сила ветра» организуют парусную гонку 8 июня на Финском заливе. В ней примут участие музыканты, которые 13 и 14 июня выступят на площадках Stereoleto. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы турнира.

Попасть в экипаж к артистам фестиваля смогут 15 желающих. Для этого им нужно зарегистрироваться и принять участие в конкурсе. Его результаты объявят вечером 6 июня.

Посмотреть на яхтенную гонку можно бесплатно. В старте поучаствуют 14 команд. Они пройдут инструктаж в Центральном яхт-клубе и отправятся в плавание на Петровской косе в 18.00. На берегу для гостей гонки будут организованы диджей-сеты.

Фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге 13 и 14 июня. На нем выступят более 40 артистов, в том числе «Би-2», Иван Дорн, Tesla Boy, Антоха МС, Муся Тотибадзе, Sunsay, «Тима ищет свет», OQJAV.

Билеты можно приобрести по ссылке. Кроме того, можно забронировать билеты на «Stereoкруиз», который отправится от причала «Сенатская пристань» к месту проведения фестиваля — «Севкабель-порту».

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