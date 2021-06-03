«Самокат» решил выйти на рынок США. Он будет работать в Нью-Йорке под брендом Bike

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» планирует в течение нескольких месяцев выйти на рынок США. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал «Ведомостям» совладелец компании Вячеслав Бочаров и подтвердил зампред правления «Сбера» Лев Хасис («Самокат» входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group).

На первом этапе сервис запустится в Нью-Йорке под брендом Bike. Это будет новая компания, основателями которой станут владельцы «Самоката». Главным принципом работы, по словам Бочарова, останется доставка за 15 минут. Планы дальнейшего развития на западном рынке он не раскрыл.

«Мы сейчас делаем первый шаг, запускаемся, посмотрим, как будет задействована услуга в другой стране. Проверяем наши гипотезы», — сказал совладелец «Самоката».

Ранее о планах «Самоката» выйти на американский рынок сообщили источники The Bell.

«Самокат» был основан бывшими топ-менеджерами «Почты России» и «Магнита» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году. Сейчас он работает в 15 российских городах. В мае прошлого года 75,6% компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера» — «О2О холдинг».