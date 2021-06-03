Фестиваль Ural Music Night анонсировал еще одну площадку. Она посвящена электронной музыке

Ural Music Night анонсировал еще одну площадку фестиваля — стадион «Екатеринбург-арена». 25 июня на его территории расположатся две сцены с электронной музыкой: «Голос электроники» и Ural Drum & Bass Community Spot, сообщила «Афише Daily» команда проекта.

Площадка «Голос электроники» будет посвящена современной электронной сцене. На ней выступят «Анатолий Айс + Искра» (Москва), On Robot (Москва), Qaynar (Казань), Nikola Chen (Москва), Valeryanka (Москва), Only Drugs (Химки) и Marat Taturas (Уфа).

Сцена Ural Drum & Bass Community Spot объединит пятерых екатеринбургских диджеев: Rust, Mind Power & Gorkey, Neocube и Lynh.

«История драм-н-бейса насчитывает почти три десятка лет, и сегодня этот жанр неумолимо развивается. Наша цель — показать людям, что эта музыка несет добро и позитив, что она объединяет и стирает географические, возрастные и социальные границы», — рассказывает представитель United Drum & Bass Community Сергей Токмаков.

Ранее Ural Music Night представил другую площадку фестиваля — сцену «Ночь музыки» на стилобате «Ельцин-центра». В рамках фестиваля там выступят популярные группы, которые записывают треки в стиле инди.